La Roma ko col Milan ma resta prima

Oltre alla sconfitta in casa, alla Roma Primavera poteva andare molto peggio. Nonostante il 3-1 subito dal Milan, i giallorossi hanno mantenuto la vetta. Ieri al Tre Fontane, i rossoneri hanno trionfato contro i ragazzi di Falsini, sebbene resti la polemica sulla regolarità del secondo gol propiziato da un fallo. [...] Arriva quindi la seconda sconfitta consecutiva per la Roma Primavera dopo quella con il Cagliari. Falsini può comunque esultare, l'Inter ha infatti pareggiato contro i sardi, risultato che fa mantenere il primato in classifica ai giallorossi.

(corsport)