La Roma è una Joya. Dybala stellare: ora per l'Europa la strada è doppia

A ripensare a Roma-Bologna 2-3 dello scorso 10 novembre vengono i brividi. [...] Quella, di fatto, era una Roma in piena lotta per non andare in Serie B, soprattutto a causa della gestione Juric. Poi, però, le cose sono cambiate e con Claudio Ranieri la Roma ha ripreso prima a camminare e poi anche a volare. Adesso, nelle prossime due settimane, la Roma continuerà la sua corsa verso l'Europa del prossimo anno. Con una differenza, però, rispetto a quel mese di novembre. E, cioè, che i possibili canali ora sono due, perché i giallorossi sono tornati a sperare anche in campionato. [...] Ed allora occhi sull'Athletic Bilbao, l'avversario da superare negli ottavi di finale di Europa League per continuare a sognare. [...]

La Roma viene da undici risultati utili consecutivi in campionato, l'Athletic nella Liga è caduto immeritatamente sabato in casa dell'Atletico Madrid. [...] Intanto, però, la Roma ieri ha festeggiato la notizia più attesa: nessuna squalifica per Ranieri dopo le frasi "caldissime" rilasciate ad Oporto contro l'arbitro Stieler. [...] E allora è ovvio come molte delle speranze romaniste passino proprio dai suoi piedi, da quelli di Dybala, a caccia del suo 200° gol in carriera. "Lo scorso anno sono stato vicino all'addio, ma poi ho pensato che dovevo fare ancora qualcosa in più per questi tifosi - ha detto Paulo - Ranieri è tanto allenatore quanto psicologo: capisce i giocatori, sa gestire lo spogliatoio. Con lui siamo più sereni". [...]

(gasport)