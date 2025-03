La Roma è rinata. E se il futuro fosse... Ranieri?

Se sarà vincente è ancora da vedere, ma la stagione in corso potrebbe essere ricordata come una delle più belle ed emozionanti nella carriera di Claudio Ranieri. In pochi mesi, il tecnico ha compiuto un'impresa incredibile: ha preso una Roma depressa e contestata e l'ha trasformata, riportando serenità, gioco, identità e risultati.

Ranieri, forte del suo legame con la città e con i colori giallorossi, ha rivitalizzato giocatori in difficoltà, rilanciato chi era ai margini e valorizzato i giovani. Lo ha fatto con esperienza, saggezza e coraggio, cambiando modulo e scegliendo spesso a sorpresa gli interpreti. (...) Tutto ciò ha creato un'energia che ha ringiovanito lo stesso Ranieri.

Le migliaia di bandiere all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao sono state una dimostrazione d'affetto che ha commosso il tecnico. Ranieri, che appare più moderno di tanti allenatori della nuova generazione, ha un contratto da dirigente per i prossimi due anni e avrebbe dovuto traghettare la Roma per poi aiutare la società a scegliere un nuovo allenatore.

(...) Non sarebbe sorprendente se i Friedkin gli chiedessero di restare alla guida della Roma anche il prossimo anno, soprattutto se la squadra dovesse raggiungere un posto in Europa e proseguire il cammino in Europa League. Nel 2025, nessun allenatore ha fatto meglio di lui in Italia. (...) Ranieri è riuscito ancora una volta a ricostruire, e quando lo fa a Roma, il risultato è ancora più speciale. Perché il calcio, alla fine, è anche una questione d'amore.

(gasport)