La Roma è in rimonta e non vuole fermarsi. Ranieri da record

Ancora un successo, ancora una vittoria per continuare a sognare davvero. Perché, a conti fatti, la rincorsa della Roma è stata finora eccezionale, ma basta un piccolo falso per compromettere poi tutto. E allora stasera a Lecce Claudio Ranieri va a caccia della sua settima vittoria consecutiva e del quattordicesimo risultato utile di seguito [...] In 39 anni di carriera, infatti, già gli è capitato due volte di mettere insieme 7 successi di seguito: alla guida della sua prima Roma (tra il 9 gennaio 2010 - Roma-Chievo 1-0 - e il 21 febbraio, Roma-Catania 1-0) e poi con l'Inter tra dicembre 2011 e gennaio 2012. [...] Da sottolineare poi come Ranieri sia anche uno specialista dei rush finali. E se si considerano le ultime 9 partite di campionato, proprio con la sua prima Roma diede il meglio di sé, nel 2009-2010, portando a casa ben 24 punti su 27, frutto di 8 vittorie e di quella unica sconfitta con la Sampdoria che di fatto alla fine costò ai giallorossi lo scudetto. [...] Per sopperire all'assenza della Joya l'allenatore giallorosso adesso si aspetta il ritorno alla normalità da Lorenzo Pellegrini e un salto definitivo di qualità da parte di Matias Soulé. [...]

(Gasport)