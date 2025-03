La Roma è da Champions, Ranieri: "I tifosi sognano, io non guardo la classifica"

Tredicesimo risultato utile e sesta vittoria consecutiva, quinto clean sheet nelle ultime 6 partite, ma, soprattutto la zona Champions che è tornata alla portata: -4 dal Bologna. L'1- contro il Cagliari chiude un periodo che per i giallorossi è stato straordinario. A segno l'uomo più criticato, Artem Dovbyk, che comunque è arrivato a 15 reti stagionali e 10 in campionato: dal 2000 in poi solo Mayoral e Abraham sono riusciti ad andare in doppia cifra all'esordio in Serie A: "Artem ha bisogno di affetto e glielo stiamo dando. Io lo sto stimolando, lui vive per il gol ma gli ho detto che non deve essere così. Era importante che oggi si sbloccasse". [...]

Oggi la classifica sorride alla Roma: "I tifosi possono sognare, ma io la classifica non la guardo. Quando sono arrivato non ho fatto promesse, ai ragazzi avevo chiesto di rialzarsi e ai tifosi di credere in noi. Quando il pubblico ti sostiene è meraviglioso". [...] Ora c'è la sosta, periodo in cui andranno valutate le condizioni di Paulo Dybala, uscito in lacrime per un problema al flessore, e di Rensch: "Mi dispiace tanto per Paulo, non lo volevo rischiare e spero che sia un infortunio di poco conto". [...]

