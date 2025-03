La Roma dimentica Bilbao ma è in ansia per Dybala

C'è molto romanismo nella vittoria sofferta che aggiunge l'ennesimo tassello positivo al capolavoro di Claudio Ranieri. La Roma batte il Cagliari e sale a 2 punti dalla Lazio e a 3 dalla Juventus quinta. Però, i giallorossi tremano per l'infortunio di Paulo Dybala, uscito dopo solo 11 minuti dal suo ingresso in campo. [...] Dovbyk è il peggiore in campo ma segna la rete decisiva e l'eroismo di Rensch che resta sul prato seppur infortunato. Per Ranieri è la sesta vittoria di fila. La delusione dell'Europa League è stata accantonata, ma, non dimenticata. Per questo il tecnico ha dato 3 giorni liberi ai giocatori che non partiranno con le rispettive Nazionali. [...] Il Cagliari gestisce la ripresa e serve un eccezionale Svilar a togliere la Roma dai guai. I giallorossi sono ancora in trattativa per il suo rinnovo di contratto e Ghisolfi deve sbrigarsi. [...]

(corsera)