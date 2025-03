La Roma corre più di tutti: la scalata continua

La Roma di Ranieri continua la sua impressionante marcia, superando prima il Milan e poi la Fiorentina in classifica. Ormai i giallorossi viaggiano a ritmo scudetto, occupando la settima posizione e avvicinandosi alla zona Champions. I numeri di questa incredibile rimonta sono impressionanti: 30 punti nelle ultime 12 partite, unica squadra imbattuta nel 2025 e competitiva in Europa League.

Proprio in vista del ritorno contro l'Athletic Bilbao, Ranieri ha operato un ampio turnover, cambiando nove giocatori rispetto alla gara d'andata. (...) Nonostante i cambi, la Roma ha dominato la partita contro l'Empoli, sbloccandola dopo soli 22 secondi grazie al gol di Soulé, servito da un assist del nuovo arrivo Salah-Eddine. Nonostante le numerose occasioni create, la Roma ha rischiato nel finale di subire il pareggio, ma il risultato non sarebbe stato giusto. Ranieri, scherzando, ha dichiarato di aver detto ai suoi giocatori di non farlo soffrire così: "Ho una certa età".

L'Empoli, al contrario, vive un momento difficile, con numerosi infortuni e una classifica preoccupante. (...) L'aspetto più sorprendente della gestione di Ranieri è la capacità di valorizzare tutti i giocatori a disposizione. Soulé, uomo partita, ne è un esempio lampante. Ranieri ha creduto in lui fin dall'inizio, aspettandolo e difendendolo dalle critiche, e l'argentino ha ripagato la fiducia con una prestazione di alto livello.

(corsera)