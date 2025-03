La Roma a Milano per il secondo posto

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Al via la quarta giornata della seconda fase del campionato. La Lazio sarà impegnata sul campo del Sassuolo (12.30, Dazn), mentre la Roma andrà in casa del Milan (16, Dazn e Rai Sport). Le giallorosse arrivano da un turno di riposo e hanno messo nel mirino il secondo posto che garantirebbe un sorteggio più agevole in Champions League: "A parte la pausa di Natale, è stata la prima vera sosta: ci ha dato possibilità di recuperare alcuni acciacchi, ho ritrovato le ragazze con tanta voglia di far bene. Contro il Milan - ha sottolineato mister Spugna alla vigilia - bisogna fare una grande partita, per rivalsa e per metterci in una buona posizione di classifica". Al momento Giugliano e compagne sono terze, a -1 dall'Inter che domani giocherà a Firenze. Dopo una striscia di 10 incontri contro la Roma in Serie A senza alcun successo, il Milan ha vinto il più recente (a gennaio); le romaniste sono però rimaste imbattute in ciascuno dei due precedenti della poule scudetto contro le rossonere.

Torna tra le convocate Pante, mentre resta fuori Kim, per un problema alla caviglia rimediato in Nazionale, così come Greggi, che nei giorni scorsi si è operata alla spalla e non sarà disponibile da qui al termine della stagione. Per quanto riguarda la poule salvezza la Lazio, già matematicamente salva, punta a riprendersi la vetta della mini classifica: il ko della scorsa settimana contro il Como è costato il primato alle capitoline che oggi cercano riscatto (lariane a +2). "La sconfitta ci deve far ripartire col piglio giusto. Il Sassuolo è una squadra organizzata - ha spiegato mister Grassadonia - l'abbiamo studiata attentamente, abbiamo una prova importante e dobbiamo riscattarci. Fino ad ora abbiamo fatto benissimo, ma non dobbiamo commettere l'errore di accontentarci e fare male le restanti gare: dobbiamo dimostrare di giocare da Lazio". Le biancocelesti poi riposeranno il prossimo turno.