La rincorsa di Celik per essere a Bilbao

È incredìbile come nel calcio possa cambiare tutto nel giro di poche settimane. Quindi come Ranieri abbia stravolto una squadra che era in piena zona retrocessione e rabbia portata al settimo posto in classifica, come abbia preso un gruppo che sembrava essere mentalmente “alla frutta” e invece lo abbia valorizzato estendendo il turnover anche a giocatori fino a novembre pratica mente mai utilizzati. Ma non basta. Perché è incredibile anche come sia riuscito a rendere Zeki Celik un giocatore di nuovo utile alla causa giallorossa e adesso anche un vero e proprio rimpianto per l'infortunio che lo mette a forte rischio per la gara del San Mamés. (...) Lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale della coscia sinistra. Andrà valutato giorno per giorno e al momento è fuori per Bilbao ma visto che si gioca giovedì il turco vorrebbe quantomeno provarci. La lesione è infatti minima, Zeki oggi continuerà con la fisioterapia e cercherà di capire nella rifinitura di domani se quantomeno riuscirà a partire con la squadra. (...) Se l’ex Lilla non dovesse farcela, a quel punto il tecnico avrebbe tre possibilità di rimpiazzarlo. Schierare Hummels, quindi facendo scalare Mancini di nuovo nel suo ruolo naturale, impiegare Rensch nelle stesse modalità di Celik , oppure affidarsi a Nelsson. Quest'ùltima è l'opzione meno probabile. (...)

(corsport)