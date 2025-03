La rincorsa continua

IL TEMPO (L. PES) - Con il cuore e con i cambi. La Roma non si ferma e batte anche il Como in rimonta all'Olimpico salendo a quota quattro vittorie consecutive in campionato come non accadeva dal 2020. Un pomeriggio difficile contro l'ultima squadra che aveva fermato i giallorossi in campionato. Tanti errori e un primo tempo spento. Poi però scende in campo Ranieri: cinque cambi che entrano praticamente tutti nel gol della rimonta e cambiano l'andamento di una gara che Pellegrini & Co avevano perso nel primo tempo. Nel prepartita aveva ritirato il premio di allenatore del mese, ma sicuramente oggi è l'uomo della partita. Solita sorpresa per Ranieri che tiene in panchina Hummels e sceglie Pellegrini, ma, soprattutto affida la corsia di destra a Mati Soulé piuttosto che a Saelemaekers. Primo tempo di grande studio. [...] Il Como tiene il possesso del pallone costringendo la Roma ad un'attesa che non le appartiene. Tanti errori sul pressing e nelle uscite dei difensori fino all'imbucata di Perrone per Da Cunha che porta in vantaggio i suoi. [...] Poi entrano Saelemaekers, Dovbyk, El Shaarawy, Cristante e Rensch e l'assetto tattico viene ridisegnato. Il belga trova il pareggio dopo un bell'assist di Celik e premia la scelta di mister Ranieri. [...] Dybala salta secco Kempf che lo stende: il tedesco era già ammonito, rosso e ospiti in dieci. Cristante poi pesca Rensch sulla destra, l'olandese crossa in modo perfetto per Dovbyk che torna al gol e porta in vantaggio la Roma. I giallorossi rischiano con qualche errore di troppo ma alla fine la portano a casa.