La rinascita di Celik: meno pressioni e più risultati

Che l'aria intorno a lui fosse cambiata, Celik se n'era reso conto da un po' di tempo. [...] L'altra sera, al momento della sostituzione con Rensch, gli oltre 60 mila dell'Olimpico gli hanno riservato una vera e propria ovazione. Un giusto premio alla serietà e al suo impegno, che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impensabile. Merito di Ranieri e del potere di rimettere a posto le squadre e i calciatori. [...] Nel suo caso non è stato nemmeno troppo difficile trasformarlo a simbolo della mediocrità, in cui era sprofondata la squadra, a uomo della riscossa.

D'altronde Celik è uno che possiede tutte le caratteristiche che possono far innamorare allenatori e tifosi: è un ragazzo serio e con pochi fronzoli, è sempre disponibile, si sacrifica e non fa mai polemiche. [...] Anche il suo rendimento è cresciuto, paradossalmente da quando è diventato la "riserva" di Saelemaekers: uno status che lo ha scaricato di responsabilità e ha consentito a Ranieri di centellinarlo sia sulla fascia, nella difesa a tre o a quattro, sia da "braccetto", ruolo in cui si è rivalutato al fianco di Mancini e Ndicka. [...]

(corsera)