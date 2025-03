La Procura Figc indaga sulle plusvalenze giallorosse

C'è anche un fascicolo Roma-plusvalenze sul tavolo del capo della Procura federale Giuseppe Chinè. Un paio di settimane fa, dopo il rinvio a giudizio della Procura di Roma dell'ex presidente James Pallotta e di cinque ex dirigenti (Gandini, Fienga, Baldissoni, Malknecht e Francia), la procura ha aperto, come già successo con il Napoli, un fascicolo sui giallorossi. I pm romani accusano Pallotta e gli altri di falso in bilancio e violazione del testo unico dell'intermediazione finanziaria per operazioni tra il 2018 e il 2020, con implicazioni sui bilanci dal 2018 al 2022. [...]

La Roma, a differenza del Napoli, non è mai stata giudicata sulle plusvalenze, quindi non ci sarebbe bisogno di nuovi elementi per far riaprire un procedimento. [...] Secondo l'accusa la Roma avrebbe contabilizzato plusvalenze per 60 milioni che avrebbero dovuto essere 39. Questo non significa che la Roma sarà deferita: il primo processo plusvalenze, che nel 2022 assolse tutti gli undici club coinvolti in primo e secondo grado, ha chiarito che il valore attribuito a un calciatore è relativo. [...] Le indagini si chiuderanno intorno alla fine di aprile. A oggi la giustizia ordinaria preoccupa più di quella sportiva.

(gasport)