La primavera di Ranieri, mago delle rimonte con turnover e gol. Roma sempre più su

La vecchia legge dell'osteria "Chi colpisce per primo colpisce due volte" di solito funziona, ma con Ranieri la prospettiva cambia. La rimonta contro l'Athletic Bilbao (2-1) in Europa League è l'ottavo capolavoro di una serie positiva. I giallorossi, sotto la guida di Sir Claudio, sono diventati specialisti nel ribaltare i risultati, come dimostrano le rimonte contro Udinese, Porto e Como, oltre ai pareggi ottenuti contro avversari di livello come Tottenham, Milan, Bologna e Napoli. È l'ennesima dimostrazione della mentalità vincente instillata dal tecnico. (...) Prima di lui la Roma aveva rimontato solo una volta. (...) Decisivi i cambi a partita in corso, con ben 7 gol dalla panchina. (...)

Ranieri ha collezionato 10 successi nel 2025, un risultato eguagliato solo dall'Inter di Inzaghi in Italia. In campionato, ha conquistato 30 punti in 15 partite, un ritmo da scudetto. Un cambio di rotta impressionante considerando che al suo arrivo, la squadra era vicina alla zona retrocessione. (...)

Tra i protagonisti del riscatto, spiccano Shomurodov, Baldanzi, Dybala e gli esterni Saelemaekers e Angeliño, che ha segnato il quarto gol giovedì. Tutti valorizzati dalla guida di Ranieri, uomo di carisma e rimonte impossibili.

(gasport)