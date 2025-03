La nuova vita di Cristante. Hummels, un'altra polemica

Il rinascimento giallorosso ha coinvolto ogni giocatore della Roma. [...] Lo aveva annunciato Ranieri: "Avrò bisogno di tutto il gruppo" ed è stato di parola (come sempre). L'ultimo ad aver riconquistato la scena è Bryan Cristante. Una colonna della Roma degli ultimi anni e sempre titolare con Fonseca, Mourinho e De Rossi. [...] Contro il Monza ha realizzato un gol e un assist, mentre domenica col Como è stato decisivo entrando dalla panchina. [...] Dopo l'esonero di De Rossi è stato al centro di tante critiche, ora con la cura Ranieri è riuscito a trasformare i fischi in applausi. [...] E giovedì sarà titolare nella gara contro l'Athletic Club. Senza Paredes (squalificato) tocca a lui guidare il centrocampo al fianco di Manu Koné.

Da una parte c'è un giocatore ritrovato, dall'altra invece uno che piano piano si sta perdendo. Si tratta di Mats Hummels. [...] Ranieri aveva annunciato una "vacanza" per lui e Paredes prima della sfida contro il Venezia. Ma l'argentino dopo due panchine è tornato stabilmente titolare, lui no. "La sua condizione fisica non è la stessa dell'inizio del mio percorso", queste erano state le parole di Sir Claudio. [...] Situazione, quasi, sotto controllo fino a ieri sera. Hummels ha pubblicato delle foto in giro per la Capitale scrivendo su Instagram: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...". Semplice battuta o una frecciatina nei confronti di Ranieri? L'account ufficiale della Roma per stemperare gli animi ha messo "mi piace" al post del tedesco. [...] Il futuro di Hummels appare sempre più lontano da Roma. E sarà curioso mercoledì capire cosa dirà Ranieri di questo post sibilino. [...]

