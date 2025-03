La corsa al quarto posto riparte da Lecce: campo tabù per Mourinho e De Rossi

Archiviata la pausa per le nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo e a concentrarsi sulla rincorsa verso il quarto posto. Sabato ci sarà la sfida in trasferta contro il Lecce, la squadra contro cui Claudio Ranieri ha ottenuto il suo primo successo dopo il suo ritorno. I giallorossi navigavano ancora in zona retrocessione e all'Olimpico finì 4-1, dando inizio ad una grandissima risalita. [...]

La trasferta del Via del Mare, però, nasconde delle insidie. Negli scorsi anni, sia Mourinho che De Rossi non sono andati oltre il pari e la Roma in queste ultime nove non può permettersi passi falsi. Il 6 sarà poi il turno della Juventus, mentre il 13 ci sarà il derby. [...] Ieri la squadra è tornata ad allenarsi, scongiurato qualsiasi tipo di problema per Ndicka, mentre è ancora assente Zeki Celik. Da valutare anche Manu Koné, tornato stremato dopo i 112 minuti disputati contro la Croazia. Sabato, poi, spazio a Dovbyk e alle sue spalle Soulé e Pellegrini [...]

(Il Messaggero)