La carica di Paulo nella Cattedrale

Ci sono notti nelle quali se ti chiami Paulo Dybala devi fare la differenza. Quella di stasera, al San Mamés di Bilbao, è una di queste. E non per la ricerca del gol numero 200 in carriera che arricchirebbe soltanto il palmares personale. [...] In giallorosso un fenomeno come lui in Europa, lontano dall'Olimpico, ha segnato soltanto una volta, a Budapest. [...] "Quella partita purtroppo ci ha lasciato un sapore molto amaro, soprattutto a me. Essendo vicino a vincere un trofeo così importante ci pensi, è inevitabile. Manca ancora tanto alla finale e con l'Athletic sarà molto difficile ma abbiamo il desiderio di tornare a giocare in questo stadio". [...] Gli occhi furbetti della Joya alla vigilia promettono bene. E' sereno, rilassato, ha ritrovato la gioia di giocare a pallone. [...]

"Sì, è vero. E sicuramente in questa crescita c'entra anche Ranieri. Con la sua esperienza mi ha trasmesso la fiducia di poter parlare soprattutto ai più giovani per aiutarli". [...] Interviene anche Claudio sulla questione: "Non è solo un leader carismatico o tecnico, ma lo è diventato in tutto e per tutto. Il leader si sente partecipe del bene della squadra". [...] Molto ha contribuito anche una ritrovata continuità fisica: "Se c'è un segreto? Se lo dico non lo sarebbe più - sorride l'argentino - Stiamo lavorando bene, sto cercando sempre di trovare la cura e lo faccio da tempo, adesso fortunatamente ho trovato dei carichi di lavoro con i quali mi sento comodo e mi fanno sentire bene, stiamo facendo alcune cose ma non le dico". [...]

(Il Messaggero)