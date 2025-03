La caccia al tesoro

Sei squadre in sei punti e un solo posto nell’Europa che conta: dai 53 del Bologna sino ai 47 del Milan nessuno ha rinunciato al passaporto per la Champions League. Prestigio e milioni. L’anno scorso, grazie al ranking stagionale, di squadre ammesse alla Coppa con le grandi orecchie ne avevamo cinque. Adesso la battaglia è quasi persa. La Spagna, seconda alle spalle delFlnghilterra, è imprendibile. (...) Il Bologna è la squadra più in forma ma quella con il calendario sulla carta più difficile, Lazio e Fiorentina hanno potenzialmente cinque partite in più ciascuna, sperando di arrivare alle finali di Europa League e Conference, il Milan dovrà fare i conti con due derby di Coppa Italia che porteranno via moltissime energie nervose. Si comincia domani e non ci si ferma più. Due mesi di partite con il cuore in gola. Servono volontà e sangue freddo. Decisivi saranno gli scontri diretti tra le sei in questione, nove partite che potrebbero stravolgere lo scenario. La Roma, in rimonta disperata, ne ha più di tutti. I giallorossi, riaggiustati da Ranieri. in campionato sono una sentenza: 6 vittorie di fila, io nelle ultime 13 giornate. E nessuna sconfitta nel 2025. L’ultimo passo falso, a Como, oltre cento giorni fa. Inoltre, potrà giocare le gare cruciali all’Olimpico, spinta dal calore della sua gente: con la Juve, nel derby con la Lazio (anche se formalmente in casa sono i biancocelesti), ma anche con Fiorentina e Milan. Contro le provinciali non ha sbagliato un colpo. Ora deve alzare il livello e farlo senza l’infortunato Dybala. (...)

(corsera)