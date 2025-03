La bestemmia del calcio e quella del Pakistan

Pregano i fedeli per la salute del Papa. In contemporanea il calcio italiano riflette e si interroga sulla bestemmia di un calciatore, l'argentino Lautaro Martinez. Manca la prova audio, no, contrordine, trovato il sonoro del labiale, fibrillazioni varie, quale castigo, tre ave maria e un pater noster, multa, squalifica, censura. [...] Il calciatore della Roma Cristante, nomen omen, era stato squalificato per autocitazione blasfema, altri avevano pagato pegno, qualche euro e mi pento e mi dolgo con tutto il cuore [...] Segnalo per la cronaca che, qualche tempo fa, a Islamabad, un tribunale pakistano ha condannato a morte quattro persone per avere commesso blasfemia nei confronti del profeta e del Sacro Corano. [...] Ma a suo tempo il sindacato internazionale dei calciatori (Fifpro) ha attaccato la nostra Federcalcio e Lega per le violazioni dei diritti fondamentali sulla libertà di espressione. Questa è, forse, la vera bestemmia. Una prece.

(T. Damascelli - il Giornale)