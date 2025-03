Koné e Cristante al centro del piano

E adesso a Ranieri non resta che scegliere la formazione. E non è poco. [...] Perché Ranieri - sorridente nel walk around di ieri insieme ai giocatori - ha da considerare sia il valore degli avversari, quindi le loro caratteristiche, ma anche lo stato di forma dei suoi ragazzi. [...] Saelemaekers ad esempio non è di quelli tra i più in forma: prediligere quindi il fattore qualitativo o quello atletico? [...] Tra le certezze naturalmente c'è Svilar. Poi Mancini, N'Dicka, Angelino, Paredes, Dybala. [...] Hummels potrebbe essere in vantaggio su Rensch - con l'olandese invece pronto a giocare largo a destra - nella difesa a tre. [...]

Il centrocampo a tre è l'ipotesi più probabile per arginare le ripartenze dei baschi e frenare le incursioni dei trequartisti. Per questo motivo Ranieri ha provato negli ultimi giorni un terzetto praticamente inedito composto da Paredes in regia - fresco di rinnovo del contratto fino a giugno 2026 - con Koné a destra e Cristante a sinistra come mezz'ala. [...] Il grande dilemma resta ovviamente quello in attacco. Chi ci sarà lì davanti con Dybala, Shomurodov o Dovbyk? [...] In vantaggio dovrebbe essere l'uzbeko per la sua capacità di supportare la fase difensiva e di dialogare bene nello stretto con Dybala. Artem spera. [...]

(corsport)