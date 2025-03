Juve, sale Mancini. Gasp, la Roma stringe

La sfida che attende Thiago Motta è semplice e complessa insieme: isolare la squadra dalle voci che la circondano, e che riguardano lui per primo, convincendo il gruppo ad affrontare le prossime dieci giornate come se non ci fosse un domani. [...] Firenze è diventato uno snodo fondamentale: in caso di debacle la scelta sarà drastica. Con due opzioni alternative: un traghettatore a tempo o un tecnico che possa già avviare il motore in vista del Mondiale per club e della prossima stagione. [...]

C'è un tecnico che può sedere fin da subito sulla panchina bianconera: Roberto Mancini. I contatti con l'ex ct, ora senza contratto dopo l'avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata. [...] Una candidatura, la sua, in vantaggio rispetto a tutte le altre, a cominciare da quella di Gian Piero Gasperini con il quale non ci sono stati contatti diretti e che, soprattutto, si sta avvicinando sempre più alla Roma tanto che i suoi rappresentanti hanno intrattenuto, anche recentemente, dialoghi con il ds giallorosso Ghisolfi (con il quale si sarebbe già discusso di mercato: attenti a Abu Francis del Cercle Bruges). [...]

(Tuttosport)