Julio Sergio: “Claudio vale Mourinho e Ancelotti. Con lui si sogna la Champions”

GASPORT - Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha rilasciato un’intervista a la Rosea parlando delle analogie tra la sua Roma e quella di quest’anno, condotta sempre da mister Ranieri. Le sue parole:

Lei lo ha vissuto un’altra rimonta storica nel 2009. Quale è il segreto di Ranieri?

“Sa scegliere i giocatori, metterli in campo e come parlargli. Riesce a darti fiducia anche nei momenti peggiori. Dice sempre la verità e questo fa bene a uno spogliatoio. Mourinho è uno che si fa amare, Guardiola uno con un’idea precisa di gioco, Ancelotti sa vincere ovunque ma Ranieri è al loro livello. La Roma può arrivare in Champions così come noi arrivammo a un passo dallo scudetto, ci sono ancora tanti punti a disposizione”.

Confermerebbe Ranieri anche il prossimo anno?

“Ma lui non vuole no? (ride, ndr). Il mister ha accettato solo per amore della Roma, era già in pensione e solo chi fa calcio sa quante pressioni porta un incarico del genere. Credo sia giusto che diventi la guida dirigenziale del club e che possa scegliere in autonomia il prossimo allenatore”.