Italia quarta in Europa: ricavi a 3 miliardi, giù gli stipendi. Deficit ancora alto

L'Inghilterra è lontana, ma anche Spagna e Germania sono al momento fuori portata. L'Italia resta al quarto posto per fatturato in Europa. La Serie A non riesce a tornare sul podio, sebbene nell'ultimo anno abbia registrato il miglior aumento percentuale. I ricavi sono arrivati a 2,88 miliardi. [...] La Premier League viaggia a velocità impensabili per tutto il resto d'Europa. Con un ricavo di circa 7,15 miliardi vale quanto Liga e Bundesliga messe insieme. Anche il distacco dagli altri campionati è notevole, pensare che la Russia (la prima delle medie) non raggiunge neanche il miliardo. [...]

Il miglior risultato è quello che riguarda gli stipendi: i club di Serie A pagano 1,48 miliardi ai giocatori e 420 milioni al personale. Rispetto all'Europa siamo più virtuosi: solo l'Inghilterra paga ben 4,76 miliardi di salari. Un inversione di tendenza, ora i club sono più attenti a non strapagare i calciatori, anche se gli stipendi del personale stanno diventando una voce importante. [...] La nota dolente è il deficit. L'Italia registra un negativo di 379 milioni, sebbene sia un dato dimezzato da quello dello scorso anno. Noi non riusciamo a rendere attiva la nostra Serie A e abbiamo due club nella top 10 degli utili: la Lazio e l'Atalanta. Altri due, invece, sono in fondo alla classifica: Juventus e Roma. Entrambe sono due squadra con i conti da aggiustare, ma, i giallorossi hanno meno prospettive di incassi rispetto ai bianconeri. Ora per il club dei Friedkin si apre la partita decisiva sul piano del fair play finanziario.

