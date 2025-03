Invasione giallorossa a Empoli: 5000 tifosi

Un pezzo di Olimpico sarà presente stasera al Castellani. È più o meno un'invasione. Si attendono, infatti, 5000 tifosi romanisti al seguito della squadra in questa trasferta di campionato, che il calendario propone a cavallo della doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League. La voglia di stringersi attorno alla Roma in questa fase della stagione è impressionante. [...] L'entusiasmo è tornato. Sembra di rivivere l'epoca dei sold out a raffica che hanno segnato l'era di José Mourinho. Il botteghino parla chiaro: l'Olimpico è andato tutto esaurito sia contro l'Athletic Bilbao sia contro il Como. A Como, quindi, si segue questo flusso. [...] Sembra passata un'eternità dal primo appello di Claudio Ranieri, lanciato il giorno dell'insediamento a Trigoria: "Aiutatemi, non fischiate i giocatori duranta la partita, alla fine vengo io sotto la curva e m fischiate". [...] Invece è successo l'impensabile: la Roma diverte, fa divertire e ha ricominciato a far battere il cuore a tutti, anche ai tifosi più scettici. I fischi, del resto, si sono trasformati in applausi e l'amore sta trionfando per il bene comune, in casa e lontano dall'Olimpico. [...] Una cosa è certa: anche San Mames l'invasione dei tifosi romanisti sarà coloratissima e rumorosa.

(Corsport)