Arrivano aggiornamenti importanti sulla situazione legata alla Joya Paulo Dybala, infortunatosi lo scorso Roma-Cagliari e costretto di fatto a chiudere anticipatamente la stagione. Come si legge sul sito del quotidiano infatti il giocatore sarebbe già partito da Ciampino questa mattina alle 8:15, per svolgere l'operazione alla Fortius Clinic di Londra del dottor Andy Williams. Il ritorno nella Capitale è in programma il 26 marzo.

(ilmessaggero.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE