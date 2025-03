Incertezza Athletic tra difesa e stadio

All'indomani dell'l-l col Maiorca, l’Athletic Bilbao è già tornato sui prati della cittadella sportiva di Lezama per iniziare a preparare l’attesissìtna gara con la Roma di giovedì prossimo. Osservato spedale Sancet, che dopo aver trascorso lìintera trasferta dell'Olimpico in panchina, domenica non è stato convocato per il confronto con Muriqi e compagni a causa del riapparire di un fastidio muscolare. (...) II vero cruccio per Ernesto Valverde, però, riguarda la difesa, perché in attacco le alternative non gli mancano, tra ì fratelli Nico e Inaki Williams, i due centravanti Guruzeta e Sanadì senza dimenticare il prezioso Alex Berenguer. A seguito dell'espulsione della scorsa settimana, infatti, il tecnico non potrà contare su Yeray Alvarez e il recupero dell'altro centrale, il nazionale spagnolo Dani Vivian, finito ko proprio all'Olimpico, sembra pressoché impossibile. TUtto fa pensare, pertanto, che i baschi dovranno giocarsela con Paredes in coppia con Unai Nunez, con Prados che si candida a prima alternativa. (...) Nel frattempo, prosegue il braccio di ferro tra l’Athletic e le tre principali frange della locale tifoseria organizza, gli Erigo Cabacas, Heni Harmaila, gli Euskal Lions e i Piratak, che domenica hanno dato vita a qualche momento surreale sugli spalti. (...) Tra i motivi del muro contro muro tra gl iultras e la società, il numero elevato di multe causato dalla condotta discutibile della curva. Obiettivo dichiarato dal presidente Jon Uriarte è quelle di avere l’appoggio di una «tifoseria attiva, ma che appoggi con rispetto». (...)

(corsport)