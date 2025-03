Inaugurato ieri a Roma, in zona Bravetta, un campo in ricordo di Carlo Mazzone, scomparso il 19 agosto 2023. Presenti la famiglia dell'ex allenatore giallorosso, il sindaco Roberto Gualtieri, il segretario generale della Roma Maurizio Lombardo e alcuni ex giocatori come Nela, Petruzzi e Cappioli.

(gasport)