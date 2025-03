In difesa torna Mats il professore. Anche Pellegrini spera in una chance

Dopo giorni di "vacanza", polemiche social (poi smentite) e incontri con i tifosi nelle vie della Capitale per Hummels è arrivata l'ora di tornare a far parlare il campo. [...] Con lui in capo la Roma ha registrato il 33% dei clean sheet in campionato (3 su 9), ma nelle ultime settimane è rimasto praticamente sempre fuori. La causa? Una condizione fisica non ottimale e la crescita esponenziale di Celik (oggi out per infortunio). [...] Oggi torna titolare ed è pronto a guidare la difesa al "Castellani". Con lui Rensch e Ndicka. Ma il futuro appare sempre più lontano da Roma. A giugno può tornare in Bundesliga per stare più vicino al figlio. [...] Hummels va alla ricerca del riscatto, Pellegrini ad Empoli vuole ritrovare il sorriso. [...] Quasi tutti sono riusciti a trasformare i fischi in applausi. Lorenzo non è più il capro espiatorio per una parte della tifoseria, ma ancora non riesce a giocare con la leggerezza dei compagni. [...] In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, il suo futuro sarà sicuramente discusso. Napoli e Inter sono alla finestra. [...] Oggi la Roma ha bisogno anche del suo capitano. Vicino a lui uno tra Soulé (favorito) e Baldanzi, alle spalle di Shomurodov.

(Il Messaggero)