IL PUNTO DELLA DOMENICA - TRANI: "Roma solida e spietata" - GALLO: "Il settimo sigillo"

Settima vittoria consecutiva per la Roma di Claudio Ranieri, che espugna Lecce con un gol nel finale di Dovbyk e continua la sua rincorsa all'Europa. Una vittoria sofferta, arrivata senza Dybala, che divide gli opinionisti: Ugo Trani sul Messaggero esalta la nuova identità della squadra, definendola "solida e spietata", mentre Guido D'Ubaldo sul Corriere dello Sport sottolinea le difficoltà offensive senza l'argentino: "senza di lui non si è accesa la luce. Buio totale". Concordi, invece, nel celebrare il carattere della squadra e la ritrovata vena realizzativa dell'attaccante ucraino.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

U. TRANI - IL MESSAGGERO

(...) La rimonta giallorossa è strepitosa (...). La Roma, insomma, ha la sua nuova identità. È solida e spietata. Delle sette partite, tra l'altro, cinque le ha vinte segnando solo un gol: 1-0 e tre punti, il segreto della risalita (...). E proprio da questi particolari che si capisce come Ranieri abbia cambiato la Roma. Nella mentalità e nella compattezza. Più sicura. E proprio nella notte della verità. Cioè sapendo che da Lecce al traguardo non potrà contare su Dybala.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Stavolta Ranieri azzecca i "non" cambi. Insiste con Dovbyk (...) e proprio lui (...) gli regala la perla che vale tre punti pesanti (...). È l'effetto Ranieri sulla Roma che continua a sognare (...). Senza il fenomeno argentino lì davanti manca l'«olio» (...). se però non fosse arrivato il gol liberatorio di Dovbyk, oggi si starebbe discutendo sul fatto che questa Roma senza Dybala non sta in piedi. Invece (...) la squadra di Ranieri è riuscita a tornare vincente (...). Con la voglia di andare avanti, con il cuore e la perseveranza di un gruppo (...).

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

(...) ieri è arrivata un'altra vittoria pesante, la settima consecutiva. È arrivata con il gol fortemente cercato da Dovbyk. (...) Sotto la guida di Ranieri, l'ucraino ha realizzato 7 gol in 15 partite di campionato, migliorando molto il suo rendimento (...). È una Roma che non molla mai, che ci crede fino alla fine. (...) Ma è mancato soprattutto Dybala: senza di lui non si è accesa la luce. Buio totale. Pellegrini e Soulè quasi mai pericolosi (...). Bocciato praticamente il mercato di gennaio: nessun rinforzo in campo (...).

M. GALLO

Sono sette. Sette vittorie consecutive. (...) L'ha decisa lui, l'attaccante ucraino che il tecnico aveva cercato di scuotere (...). Quando si dice l'esperienza, la capacità di comprendere quale possa essere il modo più efficace per spingere un tuo calciatore a reagire. (...) Non per niente ti chiami Claudio Ranieri. (...) in questo finale di stagione sta vestendo con nonchalance il doppio ruolo di allenatore e di ambasciatore del futuro. Ha trasformato la Roma, l'ha resa una squadra vera (...). E riesce persino a mettere in fuorigioco l'articolo numero uno della Costituzione giallorossa di José Mourinho: «C'è una Roma con Dybala e c'è una Roma senza Dybala»