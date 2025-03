IL PUNTO DEL VENERDÌ – TRANI: “La Roma resta senza Coppe” - CARMELLINI: “E menomale che Hummels era il giocatore di maggior esperienza"

La Roma perde per 3-1 contro l'Athletic Bilbao e saluta l'Europa League. Partita fortemente condizionata dall'espulsione, avvenuta dopo soli 11 minuti, di Mats Hummels. L'amarezza più grande, come scritto da Ugo Trani sulle colonne del Corriere dello Sport, è il non avere più coppe: "La Roma resta senza coppe. Dopo l'eliminazione deludente dalla Coppa Italia contro il Milan a San Siro, il bis doloroso in Europa League contro l'Athletic Bilbao al San Mames. A unire i due ko, lo stesso punteggio: 3-1". Tiziano Carmellini de Il Tempo, invece, si concentra sull'errore del difensore tedesco: "E menomale che Hummels era il giocatore di maggior esperienza della squadra di Ranieri, quello che poteva vantare più trofei nel suo palmares".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

E così la presenza italiana nelle coppe è ulteriormente diminuita. Eravamo partiti con otto squadre e siamo rimasti con un'unica bandierina nelle tre manifestazioni. Stavolta è la Roma ad abbandonare la scena. Con una sconfitta che pesa due volte. [...] Netto, deciso, straordinariamente sincero è stato Claudio Ranieri, che sa rimanere fedele a se stesso anche nel post partita e stavolta neanche lui se la sarebbe sentita di dar ragione a Liedholm che sosteneva che in dieci si giocasse meglio. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma esce con onore dall'Europa League, anche se resta il rimpianto di non aver potuto giocare alla pari contro l'Athletic Bilbao. È stata una partita subito in salita, con l'errore di Hummels che dopo 13 minuti ha fatto saltare i piani di Ranieri. L'aveva preparata nel modo migliore, chiudendo tutti gli spazi ai baschi. Turpin ha condizionato la partita. [...] La Roma è arretrata senza affanno, ma l'Athletic ha trovato il gol all'ultimo assalto del primo tempo. La serata era cominciata male ed è finita peggio, con il terzo gol che ha tolto ogni speranza di rimonta. Inutile il gol di Paredes. [...] Ora è rimasto solo il campionato, con la squadra di Ranieri rientrata in corsa per un posto in Europa. Con dieci partite ancora da giocare, la Roma può puntare tutto sul campionato. Non deve mollare, anche se il contraccolpo potrebbe farsi sentire. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma resta senza coppe. Dopo l'eliminazione deludente dalla Coppa Italia contro il Milan a San Siro, il bis doloroso in Europa League contro l'Athletic Bilbao al San Mames. A unire i due ko, lo stesso punteggio: 3-1. [...] Inammissibile l'errore di Hummels soprattutto per la sua esperienza che ha tradito il suo allenatore nella notte da dentro o fuori. [...] Andrà via dalla Capitale e chissà se lascerà definitivamente il calcio. L'espulsione di Bilbao accelera il suo addio. [...]

A. POLVEROSI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Tre errori gravi dopo poco più di dieci minuti hanno messo fuori la Roma dall'Europa League. L'autore dei primi due è Mats Hummels: passaggio debole e in orizzontale intercettato da Sannadi, intervento in scivolata un secondo dopo aver perso la palla ed ecco l'ultimo errore, il più grave, dell'arbitro Turpin: rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol nel cerchio di centrocampo è una generosa, anzi fantasiosa, prospettiva dilatata nel tempo e nello spazio. [...] È andata così, con quel terribile rammarico per il doppio inconcepibile errore del tedesco, unito a quello decisivo di Turpin. La mezz'ora successiva è stata un arrembaggio dei baschi. Cuore e testa, la squadra di Ranieri ha resistito fino a pochi secondi dall'ultimo minuto di recupero, poi Nico Williams ha piazzato il suo primo colpo. [...] Non era facile uscire da quell'inferno, ma, espulsione a parte, l'episodio più difficile da buttare giù è che il secondo gol è arrivato da un angolo e non da un'azione di gioco. Il 3-0 era troppo pesante e all'ultimo minuto, El Shaarawy si è procurato il rigore che Paredes ha trasformato nel 3-1. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

E menomale che Hummels era il giocatore di maggior esperienza della squadra di Ranieri, quello che poteva vantare più trofei nel suo palmares. Un suo errore, tanto banale quanto fatale, taglia le gambe alla Roma che lascia l'Europa League al termine di una partita giocata in dieci con il cuore. [...] Poi si potrebbe parlare per ore sulla decisione arbitrale di espellere un giocatore con rosso diretto per un fallo così dopo solo undici minuti di gioco. Fine dei giochi, Roma eliminata e ora rimane solo il campionato per provare a dare un senso a una stagione che così com'è non si può proprio guardare. [...]