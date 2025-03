IL PUNTO DEL VENERDÌ – CARMELLINI: "L'Europa sorride alla Capitale e lo fa all'overtime" - TRANI: "Come con il Como, chi entra lascia il segno"

La serata di Europa League sorride alla Roma che in rimonta batte l'Athletic Bilbao e la prossima settimana volerà in Spagna forte del 2-1 ottenuto all'Olimpico. La differenza l'hanno fatta nuovamente i cambi di Claudio Ranieri, come scrive Ugo Trani sulle colonne del Corriere dello Sport: "È l'effetto magico del turnover: chi entra lascia il segno. È successo in campionato, domenica pomeriggio, contro il Como; il bis in coppa con l'Athletic Bilbao".

Tiziano Carmellini de Il Tempo, si concentra sull'emozione dei minuti di recupero. Le vittorie di Roma e Lazio, infatti sono arrivate entrambe allo scadere: "L'Europa sorride alla Capitale e stavolta lo fa all'overtime. Shomurodov e Isaksen regalano due gioie clamorose ai tifosi di Roma e Lazio che ad un certo punto della serata si erano visti spacciati".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il calcio è davvero un mistero straordinario e bellissimo. Perché quasi in contemporanea, alla fine di due storie però molto diverse, Roma e Lazio hanno brindato al successo europeo, mandando al tappeto Athletic Bilbao e Viktoria Plzen. La copertina va a Shomurodov ed Isaksen, con le loro prodezze che servono anche in chiave ranking. Vale doppio la vittoria della Roma, arrivata contro gli spagnoli. [...] I giallorossi hanno meritato e avrebbero meritato anche molto prima di chiudere il conto, creando una serie infinita di occasioni. [...] La Roma ha confermato di essere squadra, di avere qualità tecniche, di avere quell'orgoglio che le ha trasmesso Ranieri. [...]

M. GALLO - CORRIERE DELLO SPORT

Shomurodov che al minuto 93 si gira in area e segna di sinistro il gol della vittoria, mettendo il pallone nell'angolino basso, è l'ultimo miracolo di quel signore di 73 anni che risponde al nome di Claudio Ranieri. In meno di quattro mesi ha trasformato un gruppo alla deriva in una squadra di irriducibili che non molla mai. [...] Dopo aver subito il gol ha letteralmente dominato. Ha vinto 2-1 in rimonta. Ed è un risultato che sta persino stretto ai giallorossi. Si deciderà tutto giovedì prossimo al San Mames. Sarà dura ma lo sarà anche per loro. Quattro mesi fa, i giallorossi si sarebbero dissolti dopo il gol del vantaggio di Inaki Williams, e invece hanno reagito. [...] L'Olimpico ha vissuto un'altra grande notte europea. L'ennesima di questi ultimi anni. [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Bandiere al vento nella notte dell'Olimpico. È l'effetto magico del turnover: chi entra lascia il segno. È successo in campionato, domenica pomeriggio, contro il Como; il bis in coppa con l'Athletic Bilbao. Vittoria in rimonta, sfruttando la superiorità numerica e con lo stesso punteggio. Ranieri ha di nuovo sfruttato i panchinari per andare a dama. E a quanto pare ci ha preso gusto. Non mette in campo i migliori, ma chi sta meglio. Con la rotazione è risalito nella classifica della Serie A e adesso sta prendendo quota anche in Europa League. [...] A Ranieri non basta Dybala. A lui affianca sempre interpreti di qualità. E con loro i pischelli. Domenica è partito titolare Soulé, in coppa spazio a Baldanzi. Prestazioni più che decenti dei due giovani. Sono il futuro, che, però, sembra essere già adesso.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Partita complicata contro un avversario organizzato e con buone individualità. La Roma ha preparato la partita per andare a sfidare l'Athletic Bilbao sulle fasce, dove gli spagnoli hanno il loro punto di forza. La squadra di Ranieri meritava il vantaggio e invece all'inizio della ripresa si è ritrovata sotto. Ma a forza di spingere il pareggio è arrivato sei minuti dopo. Il pareggio sarebbe stato stretto per la Roma, che all'ultimo respiro ha trovato la vittoria. Ancora una volta i cambi di Ranieri hanno funzionato. Al 94' l'Olimpico è esploso di gioia. Assist di Saelemaekers e gol di Shomurodov. Un vantaggio che consente di andare a Bilbao tra una settimana con la convinzione di poter passare il turno. La Roma ha confermato di avere un grande carattere, di saper reagire quando la partita sembrava aver preso una brutta piega. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

L'Europa sorride alla Capitale e stavolta lo fa all'overtime. Shomurodov e Isaksen regalano due gioie clamorose ai tifosi di Roma e Lazio che ad un certo punto della serata si erano visti spacciati. I giallorossi faticano, soffrono e poi alla fine vincono meritatamente una partita iniziata in salita ma che poi è stata capace di ribaltare. Lo fa al 93esimo e ancora una volta grazie all'intuito dei cambi di Ranieri. Stavolta è l'uzbeko a portare i giallorossi oltre la barricata, con un gol che fa esplodere l'Olimpico. [...] Alla Roma di Ranieri il compito più ostico: ossia andare a casa del Bilbao. [...]