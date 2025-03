IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Ranieri è la salvezza e il rimpianto della Roma" - CONDÒ: "Claudio ha recuperato il pieno potenziale della rosa"

La Roma batte il Como per 2-1 e si avvicina alla super sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao dopo aver inanellato undici risultati utili consecutivi. Ad essere decisivi sono stati i gol di Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk. Anche se, la scena se la prende Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso azzecca i cambi e fa volare la sua Roma: "Ranieri è la salvezza e il rimpianto della Roma. In pochi mesi ha aggiustato la stagione, dandole un senso: fino a inizio dicembre c'era chi ipotizzava addirittura il rischio retrocessione. Ma allo stesso tempo ha autorizzato pensieri malsani su quello che sarebbe potuto essere se...", scrive Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport. Paolo Condò, invece, sul Corriere della Sera, si concentra su ciò che il tecnico giallorosso ha ridato alla sua rosa: "La rosa del Milan è stata assemblata con i nervi più che con la testa, ma è tutt'altro che povera: l'esempio della Roma, che grazie al ricongiungimento fra club e tifosi garantito da Claudio Ranieri ha recuperato il suo pieno potenziale".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Claudio Ranieri viaggia a due punti a partita: ne ha messi insieme 30 in 15 gare. Inzaghi, Conte e Gasperini sono i soli a poter esibire una media complessiva migliore. Ranieri è la salvezza e il rimpianto della Roma. In pochi mesi ha aggiustato la stagione, dandole un senso: fino a inizio dicembre c'era chi ipotizzava addirittura il rischio retrocessione. Ma allo stesso tempo ha autorizzato pensieri malsani su quello che sarebbe potuto essere se... [...] Ha restituito al campo Hummels e Paredes. Ha fatto sembrare Celik e Shomurodov due giocatori praticamente, non ha perso Soulé e Baldanzi e ha dato continuità a Dybala. Gli manca solo Pellegrini. Ranieri sa fare calcio come pochi, è un rasserenatore nella misura in cui porta risultati. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Anche questa volta c'è tanto di Ranieri nella difficile vittoria della Roma. Il tecnico ha trasformato la squadra nella ripresa con i cambi e ha portato a casa tre punti pesantissimi, che consentono di sperare anche nell'Europa. [...] La formazione iniziale scelta da Ranieri ha confermato le ragioni della difficile stagione della Roma, che l'allenatore è riuscito ad aggiustare. [...] I giallorossi proseguono la serie di vittorie all'Olimpico. Ieri lo ha fatto con qualche difficoltà, soffrendo anche nel finale, ma questo è il quarto successo di fila e l'undicesimo risultato utile consecutivo. L'Olimpico tutto esaurito anche ieri sera ha confermato di essere tornato un fortino inespugnabile. [...] Ranieri ha saputo cambiare la partita, ha capito le difficoltà del primo tempo e i nuovi entrati hanno fatto la differenza. Ranieri ha visto giusto anche stavolta.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Fissate bene questa data sul calendario: 15 dicembre 2024. Allo stadio Sinigaglia l'ultimo ko della Roma in campionato. Da quel giorno è salito sul palcoscenico Ranieri: striscia di undici risultati di fila come nessuna rivale del torneo e ventisette punti conquistati per avvicinarsi all'Europa. Il raccolto nel 2025 è il migliore della Serie A, addirittura con una media di due punti a partita. Solo Inter e Napoli sono andate più forti. Dybala decisivo, fa viaggiare i suoi compagni alla stessa velocità di chi gioca per lo scudetto e il rendimento è comunque da Champions. [...] Anche contro il Como, però, si sono visti i limiti del sistema di gioco di Ranieri. La difesa è vulnerabile, l'attacco sterile. [...] La fragilità della difesa ha fatto tremare il pubblico dell'Olimpico anche in superiorità numerica. [...] Davanti, invece, nessun tiro di Shomurodov fino all'intervallo. Il finalizzatore non c'è e si vede, la panchina è d'oro solo grazie a Ranieri.

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] La rosa del Milan è stata assemblata con i nervi più che con la testa, ma è tutt'altro che povera: l'esempio della Roma, che grazie al ricongiungimento fra club e tifosi garantito da Claudio Ranieri ha recuperato il suo pieno potenziale. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La Capitale ride. E stavolta lo fa anche alla faccia delle rivali lombarde, degli arbitri, della sfiga e delle cabale varie. E i successi di Roma e Lazio si assomigliano nei dettagli: entrambi arrivano sull'onda dei nuovi entrati, grazie a giocatori che hanno vissuto buona parte della sfida in panchina. [...] Nel pomeriggio all'Olimpico Ranieri ne aveva fatta un'altra delle sue. La sua Roma soffre in avvio la qualità dell'ottimo Como di Fabregas, va sotto ma poi resta lì e reagisce. Il tecnico testaccino azzecca tutti i cambi. [...] Da Como a Como è tutta un'altra squadra... e la classifica lo conferma. Ora l'Europa: giovedì arriva il Bilbao all'Olimpico. [...]

T. DAMASCELLI - GIORNALE

[...] La Roma di Ranieri non molla l'inseguimento e continua il suo viaggio a mezze luci, il Como paga l'ingenuità e l'inferiorità numerica, da segnalare la consueta gestione improbabile dell'arbitro Pairetto. [...]

I. CUCCI - GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

[...] Quello che ho visto ieri a Bologna e a Roma è stato calcio vero, tecnicamente ed emotivamente. [...] Son passato all'Olimpico traboccante di tifosi e passione nel nome di Venditti e di Ranieri, per la sostanza. Claudio ha fatto diventare squadra quel ch'era un equivoco. Ha ridato dignità ai giocatori. Ha promosso campione Saelemaekers. È uno di quei rari mister che non hanno inventato il calcio. Ma è sicuramente con i pochi panchinari che l'aiutano a sopravvivere onorevolmente. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Dalla tonnara rifulge la Roma di Ranieri, la migliore del 2025. I giallorossi vengono a capo pure del simpatico kinerheim chiamato Como, che per un tempo mette paura, poi no. Anche grazie ai cambi del Sor Claudio in totale controllo della situazione: ha rigenerato tutti tranne uno, Pellegrini. [...] Anche alla Roma non scherzano con le supercazzole, come quella della rivoluzione certa a gennaio però poi impossibile causa fair play finanziario, o quella che Ranieri avrebbe scelto il prossimo tecnico, invece no, lo consiglierà solamente. Per fortuna è un allenatore magnifico. [...]