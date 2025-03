IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TRANI: "Il gol di Dovbyk è alla stanchezza post Athletic più che al Cagliari" - SORRENTINO: "Roma a -4 dal 4° posto un miracolo, Ranieri come Pac-Man"

La Roma batte 1-0 il Cagliari grazie alla zampata di Artem Dovbyk e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi sempre di più al quarto posto in classifica. Con questo successo i giallorossi sono saliti a 49 punti e il Bologna attualmente quarto dista quattro lunghezze. Ugo Trani del Corriere dello Sport si sofferma soprattutto sulla fatica accumulata dopo la durissima trasferta a Bilbao: "Il gol di Dovbyk è alla stanchezza più che a Caprile. Perché il vero avversario all'Olimpico non è stato il Cagliari, ma la grande fatica fatta nel match di ritorno degli ottavi di Europa League". Andrea Sorrentino esalta sulle colonne de Il Messaggero il lavoro di Claudio Ranieri: "Il fatto che la Roma si ritrovi a -4 dal quarto posto e a -2 dalla Lazio appartiene alla categoria dei miracoli terreni. Ranieri ha mangiato punti e posizioni come l'omino del Pac-Man, testardo, inesorabile". "Il fatto di essere la squadra con i migliori risultati in Europa in questo avvio di 2025 non fa che aumentare il rammarico per un avvio di stagione a dir poco mortificante", scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Abbiamo vissuto una domenica di pentesosta, folle, dura, anche scioccante: il Napoli, che aveva appena messo sotto la Fiorentina, non ha saputo approfittare del Venezia; il Bologna, ora quarto, ne ha dati cinque alla Lazio e avrebbero potuto essere addirittura il doppio; la Roma ha fatto comunque il suo, due punti li ha tuttavia portati Svilar; la Fiorentina ha affondato la Juve. [...]

M. GALLO - CORRIERE DELLO SPORT

È meglio che i Friedkin non pensino troppo a dove sarebbe adesso la Roma se alla

quinta giornata di campionato, al posto di De Rossi, avessero ingaggiato Claudio Ranieri e non Ivan Juric. È meglio che non ci pensino perché non la finirebbero più di tormentarsi. L'allenatore romano è arrivato a metà novembre, dopo dodici giornate. La Roma aveva 13 punti. La zona Champions era a 25, quasi il doppio. In quattro mesi e diciassette partite Ranieri ha estratto una squadra da record. Capace nel girone di ritorno di totalizzare 26 punti su 30. Nessuno come i giallorossi. Solo due pareggi (contro Bologna e Napoli) e la bellezza di otto vittorie. Di cui sei consecutive. [...] Quattro mesi dopo, la Roma è settima a quattro punti dal quarto posto. E a due dalla Lazio. [...] Ranieri è un'eccellenza dello sport italiano. [...] Ieri la vittoria contro il Cagliari è arrivata con gol di Dovbyk, il calciatore che pochi giorni fa ha pungolato con frasi forti. [...] Ecco cosa significa essere un grande allenatore. Significa sapere quando è il momento di usare il bastone e quando la carota. [...] Paulo è partito dalla panchina ma Ranieri sa bene che è il sole attorno a cui ruota la sua squadra. Sir Claudio non ha mai pensato, neanche per un secondo della carriera, di essere più importante dei suoi calciatori.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

La Roma c'è. [...] La serie è chic: 10 vittorie e 3 pari, 33 punti conquistati su 39 a disposizione. Tre mesi da vertice, con sei successi consecutivi e otto nelle ultime nove partite. E improvvisamente Dovbyk incide sulla classifica: i giallorossi, con la sua rete, si tengono stretto il settimo posto, si avvicinano alla Lazio (-2) e soprattutto vedono più vicina la zona Champions (-4). [...] La Roma ha accusato lo sforzo fatto nella notte di Bilbao, ma è riuscita lo stesso ad andare a dama. Il gol di Dovbyk è, insomma, alla stanchezza più che a Caprile. Perché il vero avversario all'Olimpico non è stato il Cagliari, ma la grande fatica fatta nel match di ritorno degli ottavi di Europa League. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

È stata la vittoria più sofferta, portata a casa con grandi difficoltà, con la lingua di fuori. Dopo l'eliminazione dall'Europa League la Roma è riuscita a battere il Cagliari in una partita dove ha dovuto stringere i denti per conquistare i tre punti, che le permettono di consolidare il settimo posto in classifica, a due punti dalla Lazio. [...] Ieri la Roma ha dimostrato di avere una grande forza di reagire. Un carattere, la voglia di non mollare mai trasmessa da Ranieri. Dopo le sconfitte, da quando è arrivato lui, la squadra ha sempre saputo rialzare la testa. [...] Dovbyk, che ha ricevuto qualche fischio dai tifosi, ha raggiunto quota dieci in campionato. Tutto sommato un buon bottino, solo Borja Mayoral e Abraham sono riusciti ad andare in doppia cifra alla prima stagione in giallorosso dal 2000 ad oggi. Il grande protagonista di questo sofferto successo è stato pero Svilar, autore di grandi parate dall'inizio fino ai minuti di recupero. Ranieri aveva chiesto dieci finali da qui al termine del campionato. La prima è andata. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Il fatto che la Roma si ritrovi a -4 dal quarto posto e a -2 dalla Lazio - che prima del derby di gennaio era a +15 - appartiene alla categoria dei miracoli terreni. Ranieri ha mangiato punti e posizioni come l'omino del Pac-Man, testardo, inesorabile. Tecnicamente, la rimonta è spiegabile con la ritrovata tenuta difensiva, il segreto di qualsiasi ciclo felice (e con uno Svilar maiuscolo). Valgano due dati: solo 13 gol incassati in 17 partite con Ranieri (solo 2 nelle ultime 7) e ora la quinta migliore difesa del torneo, mentre quando arrivò Claudio era l'undicesima. [...] La Roma è uscita dall'Europa League perché ha incontrato un Athletic che oltre a essere un unicum mondiale per la sua autarchia (mentre Ranieri a Bilbao aveva solo tre italiani nei primi 11) era sostanzialmente più forte, poi Hummels ha fatto il resto. Ma ora si potranno risparmiare energie per il campionato, che sospettiamo essere sempre stato l'obiettivo segreto di Ranieri. Ci vorrebbe però, ed è la consueta speranza-preghiera, il miglior Dybala. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Ranieri, ormai in un tunnel illuminato, azzecca tutto e contro il Cagliari all'Olimpico centra il suo tredicesimo risultato utile consecutivo sulla panchina della Roma: sesta vittoria di fila (non succedeva dal 2016 all'epoca di Spalletti). Ai giallorossi basta il gol di Dovbyk per battere la squadra di Nicola e continuare a correre (anche grazie alle parate di Svilar che tiene la Roma in corsa: troppa sofferenza a un certo punto della sfida). Così il fatto di essere la squadra con i migliori risultati in Europa in questo avvio di 2025, non fa che aumentare il rammarico per un avvio di stagione a dir poco mortificante. Ma nulla è perduto. [...]