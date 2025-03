IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "Una striscia di risultati che ricorda la Roma del 2010" - TRANI: "A prescindere da chi va in campo, la squadra segue Ranieri"

Dodici risultati utili consecutivi per la Roma di Claudio Ranieri, che ci mette 22 secondi per battere l'Empoli grazie ad un gol di Matias Soulé. I giallorossi vincono ancora e adesso sognano l'Europa. Sulle colonne del Corriere dello Sport, Guido D'Ubaldo ricorda come questa striscia di risultati, ricordi quella fatta dalla Roma del 2010, sempre con lo stesso Ranieri in panchina: "Una striscia di risultati che ricorda molto da vicino quella del 2010 sempre con Ranieri in panchina, quando la Roma sfiorò lo scudetto". Ugo Trani, invece, si concentra sull'atteggiamento della squadra, che segue il suo allenatore: "La Roma segue Ranieri, a prescindere da chi va in campo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. POLVEROSI - CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri rispetto alla gara di giovedì ne ha cambiati nove, belli, freschi, pimpanti e subito in partita. Subito vuol dire dopo 22 secondi. Prima irruzione nella metà campo dell'Empoli, primo attacco e gol di Soulé. [...] Dodicesima partita senza sconfitte, quinta vittoria di fila, quarta consecutiva in trasferta e dall'inizio di gennaio è la squadra che nei primi 5 campionati ha fatto più punti. [...] La Roma sta crescendo in maturità, consapevolezza, ora conosce bene le sue risorse. [...] Partite come queste servono anche per riportare Pellegrini al suo livello. Ieri sera si è di nuovo impadronito del ruolo di capitano e di colui che tiene insieme la squadra. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

A Empoli è arrivata la quinta vittoria consecutiva grazie ad un gol di Soulé dopo 22 secondi. Sono state almeno cinque le occasioni per raddoppiare, con due legni di Shomurodov e Koné. Quando è arrivato Ranieri la Roma era in zona retrocessione, adesso può sognare l'Europa. Da quando c'è lui solo il Liverpool ha avuto un rendimento migliore in Europa. Una striscia di risultati che ricorda molto da vicino quella del 2010 sempre con Ranieri in panchina, quando la Roma sfiorò lo scudetto. [...] Una volta portata la Roma fuori dai guai, l'allenatore ha lavorato per far crescere tutti i giocatori della rosa. [...] In quattro mesi il tecnico ha rivoltato la Roma come un pedalino e ha restituito un valore patrimoniale all'organico. Adesso tutti i giocatori sono utili alla causa e ieri Ranieri ha potuto cambiare nove giocatori rispetto a quelli che giovedì avevano battuto l'Athletic Bilbao. [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Ranieri sbraccia e urla: è inquadrato in piedi davanti alla panchina sotto la pioggia. È l'immagine di chi vuole essere sicuro di migliorare il raccolto della Roma, cominciato dopo il ko a Como. [...] Claudio è spontaneo nella richiesta, facendo riferimento alla sua età, ai suoi 73 anni. Pensa al suo cuore e non solo di tifoso giallorosso. Avrebbe evitato molto volentieri di soffrire dal ventiduesimo secondo del primo tempo. [...] La Roma segue Ranieri, a prescindere da chi va in campo.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La Capitale ride, o sorride dopo il successo della Roma. [...] Intanto nel pomeriggio in Toscana, i giallorossi di Ranieri hanno centrato il quinto successo consecutivo, continuando una scalata incredibile che l'ha vista risalire dal -4 alla zona retrocessione fino al settimo posto in classifica. Partita senza storia che la Roma non ha chiuso ed è stata costretta a giocarla fino all'ultimo minuto. [...] Calma e gesso, perché dopo la sosta i giallorossi avranno un calendario terribile che li metterà di fronte a tutte le prime della classe: ora c'è bisogno di far cassa in vista dell'inevitabile salita che arriverà ad aprile. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] A proposito di nervi, chi ha cambiato la cronaca della Roma è Claudio Ranieri che resta un professionista equilibrato. Non strilla, non si dispera, non insulta, non riempie taccuini, però, essendo un vecchio "risultatista", non fa tendenza. Ma fa la classifica, la Roma scavalca Fiorentina e Milan ed è settima.