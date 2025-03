Il Lecce sorride: rientra Gaspar

Il Lecce tornerà ad allenarsi questo pomeriggio in vista della prossima partita contro la Roma. Non saranno ancora presenti i giocatori convocati con le loro rispettive nazionali, i quali faranno rientro martedì. [...] Le notizie attese con maggior interesse riguardavano Kialonda Gaspar, che dopo quattro mesi ha disputato l'intera partita della sua Angola contro la Libia. Il difensore potrebbe tornare in campo proprio contro la Roma, squadra contro cui aveva subito il grave infortunio. [...] Da alcune settimane, Gaspar era tornato in panchina e ormai è cosa certa che al Via del Mare riprenderà il suo posto tra i titolari. [...] In questi mesi, Jean lo ha ben sostituito, ma, contro la Roma mister Giampaolo lo rimetterà al centro della sua difesa.

(corsport)