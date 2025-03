IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Il grande giovedì è dunque arrivato. Si potrebbe parafrasare Bruno Pizzul che iniziò il collegamento Rai per la finale di Coppa dei Campioni il 30 maggio 1984 fra Roma e Liverpool con quel “il grande mercoledì è dunque arrivato” (lui che se ne è andato proprio di mercoledì). (...) Sarà ovviamente tra il difficile e il difficilissimo, ma è possibile: in fondo la Roma di Juric con questi ci ha pareggiato e meritava pure di vincere. Sintesi giornalistica estrema, ma che un po’ funziona. Bisognerà metterci di più: tutto. Lo stadio era e sarà pieno, sperando di metterci dentro anche tutto il veleno che abbiamo ingoiato a Budapest: sì, quello è per forza un altro grande costante riferimento che deve funzionare da sprone, da vendetta, da rabbia, da voglia, da dolcezza per asciugare tutte le lacrime romaniste, pure quelle non versate. Dai Paolino. Daje Roma. (...) Ci saranno le bandiere allo stadio con la Sud ad accarezzare l’ideale volto della Roma, a rendere elettrica una notte di coppa a Roma, quel blu scuro mischiato dal giallo e del rosso che ha accesso i nostri anni e questo giorno.