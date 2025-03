Il grande dilemma Shomu-Dovbyk

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Sarà una vigilia europea di grandi riflessioni per Ranieri. Con il dilemma più grande, almeno all'apparenza, relativo all'attaccante: Shomurodov o Dovbyk? Nella vittoria di domenica contro l'Empoli è stata data nuova fiducia all'uzbeko, che era reduce dal gol all'ultimo respiro nell'andata degli ottavi di Europa League. Ora, con un solo allenamento rimanente prima della sfida con l'Athletic Bilbao, sembra sempre lui in vantaggio. Al Castellani, l'ex Genoa si è mangiato due col clamorosi davanti al portiere, ma, l'ingresso dell'ex Girona è stato parecchio deludente. [...] Per Dovbyk sono cinque i gol realizzati nel 2025, due in più dell'uzbeko, che però può contare sull'entusiasmo di giovedì scorso. Ma sono anche altre le posizioni in cui Ranieri ha da sciogliere qualche nodo. Il tecnico, valuterà in primis le condizioni di Celik, ma il forfait del turco sembra più che probabile. La scelta è quindi tra la conferma di Hummels e l'arretramento di Rensch sulla linea a tre. [...] A centrocampo, invece, c'è l'imbarazzo della scelta: non è da escludere che Ranieri scelga di rinforzare lo schermo davanti alla difesa, aggiungendo un mediano in più e togliendo un trequartista. Dove, nel caso del solito 3-4-2-1, Pellegrini parte davanti a Baldanzi. Ci sarà Paulo Dybala, che ha potuto riposarsi questo weekend. [...]