Il dispiacere di Totti: "Come me nel 2006"

L'infortunio di Paulo Dybala ha scosso tutti, anche Francesco Totti. L'ex capitano, protagonista a Via Cola di Rienzo per un evento di Iliad, ha parlato della Joya: "La Roma ha già giocato altre partite senza Dybala. Peccato perché stava in forma, ma sono infortuni brutti". Poi parla del 2006 e del suo infortunio: "Sembra un po' quello che successe alla mia Roma nel 2006 dopo il mio problema. In 25 anni ci sono state parecchie buche da evitare per me. L'infortunio è la cosa più grave che abbia subito, ma ho avuto la forza di rialzarmi e ho corso di più. Lo stimo? Certo". Anche se, per Totti non esistono suoi eredi: "È dura, mancano i Totti. Spero che qualche giocatore promettente riesca ad avere una grande carriera. È un sogno che tutti i bambini hanno". [...]

(Il Messaggero)