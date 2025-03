Il dato che è invisibile

Nella migliore delle ipotesi la Roma resterà un mese senza Dybala, cioè il suo calciatore migliore. I numeri stagionali della Joya non sono poi strepitosi, ma ci sono dati che - come fossero sommergibili - navigano sotto il pelo dell'acqua e non vengono avvistati. Dybala, per esempio, è il quinto calciatore che ha subito più falli (60) in Serie A, dietro a Zaccagni (Lazio) e Ndoye (Bologna) con 76, Oristanio (Venezia) con 64 e il compagno di squadra Manu Koné con 6i. (...) La differenza è il timore che Dybala incute negli avversari e nel numero di ammonizioni ed espulsioni che procura. Per posizione in campo e fisico servirebbe il miglior Pellegrini. Ma ci sarà da qui alla fine?

(corsera)