Il campo per Mazzone inaugurato a Bravetta: "Esportava romanità"

LEGGO (C. SACCONI) - Ricominciano domenica le partite al campo di calcio di via dei Capasso a Bravetta, da oggi dedicato all’ex allenatore della Roma Carlo Mazzone. Completamente rinnovato e ristrutturato dopo sei mesi di lavoro, il campo è stato inaugurato ieri pomeriggio dal sindaco Gualtieri e dal presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, alla presenza della famiglia dell'allenatore e di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, città in cui Mazzone, scomparso nel 2023 e che ieri avrebbe compiuto 88 anni, ha vissuto nella seconda parte della sua vita, esportando romanità come in ogni posto in cui ha vissuto.

"Qui mio fratello ha iniziato a giocare, io lo accompagnavo, mio padre poi ci veniva a prendere tutti e due dopo gli allenamenti", ha raccontato la sorella di Mazzone. L'intervento è durato sei mesi ed è stato a carico della società sportiva che si è aggiudicata il bando ponte, l'Alba Roma. "È una gioia grandissima vedere questo campo che versava in condizioni difficili, rinascere", ha detto Gualtieri ricordando che "a Roma, non fosse altro perché ha lanciato Totti, gli siamo molto riconoscenti". E adesso, il Municipio XII è a lavoro per sottoscrivere accordi con la società e le scuole del territorio "per aprirlo al mattino e in estate a tutti i ragazzi del territorio", ha sottolineato il minisindaco Tomassetti. All’evento anche gli ex calciatori Nela, Petruzzi e Cappioli.