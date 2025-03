I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "tiene in piedi la Roma", Hummels "imperdonabile", Dovbyk "un fantasma"

La Roma è fuori dall'Europa League. Decisiva la sconfitta per 3-1 al San Mames contro l'Athletic Bilbao, che condanna i giallorossi. Molto, troppo, della partita si è però deciso dopo 11 minuti. Mats Hummels infatti si fa espellere e lascia i suoi in 10 per oltre 80 minuti. È lui il peggiore in campo (3.29): "Imperdonabile. Due errori in uno: la leggerezza con cui regala il pallone a Sannadi e l'imperizia dell'intervento in scivolata da cui scaturisce il cartellino rosso" (La Gazzetta dello Sport).

Altro protagonista in negativo della serata di Bilbao è Artem Dovbyk. Lui che era il più atteso, delude tutti e tira fuori una prestazione impalpabile (4.21): "D'accordo, la partita è complicata specialmente in dieci, ma lui non ingrana una giocata, una sponda, un fraseggio. Impalpabile, un fantasma sia per movimenti che per atteggiamento" (Il Corriere dello Sport). Unica nota lieta, Mile Svilar che nel momento di difficoltà esce sempre fuori con parate eccezionali (6.64): "Brivido sul palo di Nico, si distende su Paredes e strepitoso su Berenguer. In una serata faticosa, lui tiene in piedi la Roma, finché può" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.64

Mancini 5.50

Hummels 3.29

Ndicka 5.64

Rensch 5.43

Paredes 6.50

Cristante 6.00

Angelino 5.29

Dybala 5.57

Baldanzi 6.07

Dovbyk 4.21

Saelemaekers 5.70

Shomurodov 5.79

Pisilli 5.21

Soulè 5.79

El Shaarawy 6.17

Ranieri 5.43

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 4

Ndicka 5,5

Rensch 5,5

Paredes 6,5

Cristante 6

Angelino 5,5

Dybala 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 4,5

Saelemaekers 5,5

Shomurodov 5,5

Pisilli 5

Soulè 5,5

El Shaarawy 6

Ranieri 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5,5

Hummels 4

Ndicka 5,5

Rensch 5,5

Paredes 6,5

Cristante 6

Angelino 5,5

Dybala 6

Baldanzi 6

Dovbyk 4,5

Saelemaekers SV

Shomurodov 5,5

Pisilli 5,5

Soulè 6

El Shaarawy 6

Ranieri 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6

Hummels 3

Ndicka 5,5

Rensch 4

Paredes 6

Cristante 6

Angelino 5,5

Dybala 4

Baldanzi 6

Dovbyk 4

Saelemaekers SV

Shomurodov 5,5

Pisilli 5,5

Soulè 5

El Shaarawy 6

Ranieri 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 5,5

Hummels 3

Ndicka 6

Rensch 5,5

Paredes 6,5

Cristante 5,5

Angelino 5

Dybala 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 4

Saelemaekers SV

Shomurodov 6

Pisilli 5

Soulè 6

El Shaarawy SV

Ranieri 6

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Mancini 5

Hummels 3

Ndicka 5,5

Rensch 6

Paredes 6,5

Cristante 6

Angelino 5

Dybala 6

Baldanzi 6

Dovbyk 4,5

Saelemaekers SV

Shomurodov 6

Pisilli 5

Soulè 5,5

El Shaarawy SV

Ranieri 5,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 5,5

Hummels 3

Ndicka 5,5

Rensch 5,5

Paredes 6,5

Cristante 6

Angelino 5

Dybala 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 4

Saelemaekers SV

Shomurodov 6

Pisilli 5

Soulè 5,5

El Shaarawy SV

Ranieri 5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 3

Ndicka 6,5

Rensch 5

Paredes 7

Cristante 6,5

Angelino 5

Dybala 6

Baldanzi 6,5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Shomurodov 6,5

Pisilli 5

Soulè 6,5

El Shaarawy 6,5

Ranieri 5