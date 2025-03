I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "mille grazie, Mile", Mancini "insuperabile", Dovbyk "sigla la rete della vittoria"

Una Roma non brillantissima batte per 1-0 il Cagliari e allunga a 13 la striscia di risultati positivi. Ora i giallorossi hanno ufficialmente riaperto la corsa alla Champions League, con il quarto posto, attualmente occupato dal Bologna, che dista soli 4 punti. Migliore in campo per distacco è sicuramente Mile Svilar (7.64): "Il suo rinnovo sarà l'acquisto più importante del mercato estivo. Trascorre i primi 45 minuti come semplice spettatore di Roma-Cagliari poi, nella ripresa, ne diventa protagonista, con tre parate dal coefficiente di difficoltà elevato. Mille grazie, Mile. Il migliore" (Il Romanista).

Altro protagonista della gara Gianluca Mancini (7.00), che fino alla fine incita i suoi e si lancia su ogni pallone: "Anticipi, recuperi, grinta e leadership: insuperabile e vero monumento di Ranieri" (Il Corriere dello Sport). Torna finalmente al gol anche Artem Dovbyk, che regala i 3 punti ai giallorossi (6.43): "Indubbiamente negli occhi di molti resterà il gol sbagliato davanti a Caprile, ma l'ucraino, subito dopo quell'errore reagisce e sigla la rete della vittoria. In generale dimostra di aver capito la lezione che gli ha impartito Ranieri in conferenza, dando maggiori soluzioni e lottando con i difensori per tenere palla" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.64

Rensch 6.43

Mancini 7.00

Ndicka 6.07

Saelemaekers 5.71

Paredes 6.36

Koné 5.36

Angelino 5.79

Soulé 5.86

Baldanzi 6.00

Dovbyk 6.43

Cristante 6.07

Shomurodov 5.93

Pisilli 5.90

Dybala SV

El Shaarawy 5.71

Ranieri 6.64

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7,5

Rensch 6

Mancini 7,5

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Paredes 6,5

Koné 5,5

Angelino 6

Soulé 6

Baldanzi 6

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Shomurodov 6

Pisilli 6

Dybala SV

El Shaarawy 5,5

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7,5

Rensch 6,5

Mancini 7

Ndicka 5,5

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 5,5

Angelino 6

Soulé 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Shomurodov 6

Pisilli SV

Dybala SV

El Shaarawy 6

Ranieri 6,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7,5

Rensch 6,5

Mancini 7

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Paredes 6

Koné 5

Angelino 5,5

Soulé 6

Baldanzi 6

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Shomurodov 5,5

Pisilli 5,5

Dybala SV

El Shaarawy 5,5

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 8

Rensch 6,5

Mancini 7

Ndicka 5,5

Saelemaekers 6

Paredes 6,5

Koné 5

Angelino 5

Soulé 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 6

Cristante 6

Shomurodov 6

Pisilli 6

Dybala SV

El Shaarawy 5,5

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 7,5

Rensch 6

Mancini 6,5

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Paredes 6

Koné 5,5

Angelino 6

Soulé 5,5

Baldanzi 6

Dovbyk 6

Cristante 6

Shomurodov 6

Pisilli SV

Dybala SV

El Shaarawy 6

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 7,5

Rensch 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Paredes 6

Koné 5,5

Angelino 5,5

Soulé 6

Baldanzi 6

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Shomurodov 6

Pisilli 6

Dybala SV

El Shaarawy 5,5

Ranieri 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 8

Rensch 7

Mancini 7,5

Ndicka 7

Saelemaekers 6

Paredes 7

Koné 5,5

Angelino 6,5

Soulé 6,5

Baldanzi 6

Dovbyk 7

Cristante 6,5

Shomurodov 6

Pisilli 6

Dybala SV

El Shaarawy 6

Ranieri 7