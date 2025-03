I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "migliore in campo", Pellegrini "in crescita", Hummels "annulla le punte dell'Empoli"

Alla Roma bastano 22 secondi per battere l'Empoli di D'Aversa. I giallorossi sbloccano il risultato alla prima azione, ma poi, non riescono a chiuderla nonostante un dominio assoluto. Migliore in campo Matias Soulé (7.29): "Dopo quello di Parma, fa un altro gol da tre punti. La sensazione è che ora giochi libero mentalmente, in campo fa ciò che vuole e vederlo è un piacere. Migliore in campo" (Il Romanista).

Ottima anche la prestazione di Lorenzo Pellegrini (6.79). Il capitano della Roma disputa una grande gara e va anche vicinissimo al gol: "In giornata up, corre e zompetta come un grillo, dal primo all'ultimo minuto. Stop di fino, assist, giocate, finalmente, alla Pellegrini. Peccato per il gol sbagliato nel primo tempo: ha cercato il colpo in contro-tempo alla Rivera, ma è stata un'illusione. In crescita" (Il Messaggero). Partita gigantesca anche di Mats Hummels (6.64): "Qualche volte si specchia un pò troppo con delle giocate rischiose, riuscendo però ad essere davvero un regista aggiunto. Annulla le punte dell'Empoli" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.14

Nelsson 6.21

Hummels 6.64

Ndicka 6.36

Saud 6.00

Paredes 6.57

Koné 6.93

Salah-Eddine 5.86

Soulé 7.29

Pellegrini 6.79

Shomurodov 6.07

Rensch 6.17

Angelino 6.14

Cristante 6.00

Dovbyk 5.50

Baldanzi 6.33

Ranieri 7.14

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Nelsson 6

Hummels 6,5

Ndicka 6

Saud 6,5

Paredes 7

Koné 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7

Pellegrini 6,5

Shomurodov 7

Rensch 6

Angelino 6

Cristante 6

Dovbyk 6

Baldanzi SV

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Nelsson 6

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saud 6,5

Paredes 7

Koné 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7

Pellegrini 7

Shomurodov 6

Rensch 6

Angelino 6

Cristante 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi SV

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Nelsson 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saud 5,5

Paredes 6,5

Koné 7,5

Salah-Eddine 5,5

Soulé 7,5

Pellegrini 7

Shomurodov 6

Rensch 6

Angelino 6

Cristante 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi 6

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Nelsson 6

Hummels 7

Ndicka 6,5

Saud 6

Paredes 6,5

Koné 7

Salah-Eddine 6

Soulé 7,5

Pellegrini 7

Shomurodov 6,5

Rensch 6,5

Angelino 6

Cristante 6

Dovbyk 4

Baldanzi 6,5

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Nelsson 6

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saud 6

Paredes 6

Koné 6,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7

Pellegrini 6

Shomurodov 5,5

Rensch SV

Angelino 6,5

Cristante SV

Dovbyk 6

Baldanzi SV

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6,5

Nelsson 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saud 5,5

Paredes 6,5

Koné 7

Salah-Eddine 5,5

Soulé 7,5

Pellegrini 7

Shomurodov 5,5

Rensch 6,5

Angelino 6

Cristante 6

Dovbyk 5,5

Baldanzi SV

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Nelsson 6,5

Hummels 7

Ndicka 6

Saud 6

Paredes 6,5

Koné 7,5

Salah-Eddine 6

Soulé 7,5

Pellegrini 7

Shomurodov 6

Rensch 6

Angelino 6,5

Cristante 6

Dovbyk 6

Baldanzi 6,5

Ranieri 7