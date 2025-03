I VOTI DEGLI ALTRI - Shomurodov "un gol che vale oro", Angelino "costante punto di riferimento"

La Roma batte in rimonta l'Athletic Bilbao e ora settimana prossima si giocherà la qualificazione in casa dei baschi. Una grande prestazione di squadra, che fa splendere le doti di Claudio Ranieri. Migliore in campo per distacco, Eldor Shomurodov (7.57): "Un gol che vale oro. Ammonito dopo 35 secondi, scatta, recupera, provoca il rosso di Yeray e tocca il cielo con un dito (La Gazzetta dello Sport).

Ennesimo match da protagonista per Angelino, arrivato ormai al quarto gol nel 2025. La cura Ranieri sta funzionando alla grande per l'ex Lipsia (7.00): "Ci ha davvero preso gusto a segnare, sfoderando un destro davvero notevole. È un costante punto di riferimento per tutti i compagni di squadra" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.07

Celik 6.93

Mancini 6.50

Ndicka 5.50

Rensch 6.43

Pisilli 6.50

Cristante 6.57

Angelino 7.00

Dybala 6.57

Baldanzi 6.00

Dovbyk 5.57

El Shaarawy 5.86

Shomurodov 7.57

Koné 5.75

Soulé 6.14

Saelemaekers 6.71

Ranieri 7.08

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 6

Rensch 6,5

Pisilli 5,5

Cristante 6,5

Angelino 7

Dybala 7

Baldanzi 6

Dovbyk 6,5

El Shaarawy 6

Shomurodov 7,5

Koné 6

Soulé 6,5

Saelemaekers 7

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 5

Rensch 6,5

Pisilli 7

Cristante 7

Angelino 7

Dybala 7

Baldanzi 6

Dovbyk 5,5

El Shaarawy 6

Shomurodov 7,5

Koné SV

Soulé 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6,5

Ndicka 5

Rensch 6,5

Pisilli 6,5

Cristante 6,5

Angelino 7

Dybala 6,5

Baldanzi 6,5

Dovbyk 5

El Shaarawy 6

Shomurodov 8

Koné 5,5

Soulé 6,5

Saelemaekers 7

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 7,5

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Rensch 6

Pisilli 7

Cristante 6,5

Angelino 7

Dybala 6

Baldanzi 6

Dovbyk 5

El Shaarawy 5,5

Shomurodov 8

Koné SV

Soulé 6

Saelemaekers 7

Ranieri 8

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 5

Rensch 6

Pisilli 6

Cristante 6

Angelino 7

Dybala 6,5

Baldanzi 5,5

Dovbyk 5,5

El Shaarawy 6

Shomurodov 7

Koné SV

Soulé 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 7,5

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Rensch 6,5

Pisilli 6,5

Cristante 7

Angelino 7

Dybala 6

Baldanzi 5,5

Dovbyk 5,5

El Shaarawy 6

Shomurodov 7,5

Koné SV

Soulé 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Rensch 7

Pisilli 7

Cristante 6,5

Angelino 7

Dybala 7

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6

El Shaarawy 5,5

Shomurodov 7,5

Koné SV

Soulé 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 6,5