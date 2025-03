I VOTI DEGLI ALTRI - Saelemaekers "equilibratore imprescindibile, Dovbyk "una serata da bomber", Dybala "stella cometa"

La Roma supera 2-1 anche l'ostacolo Como e ora sogna in grande. Decisivi i cambi di mister Ranieri che ribaltano una partita indirizzata nel verso sbagliato. Migliore in campo Artem Dovbyk (7,00) che entra e risolve il match con il suo quattordicesimo gol stagionale: "Una serata da bomber, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. I palloni toccati non sono tanti, a calcio però si vince con i gol. E lui lo fa" (Il Tempo).

Altro grande protagonista Alexis Saelemaekers (6,93), che riporta in parità la gara e si dimostra un calciatore a cui Ranieri non può rinunciare: "Simbolo della vittoria perché si alza dalla panchina e incide. Il gol, ma non solo. Equilibratore imprescindibile" (La Gazzetta dello Sport). Non si può poi non citare Paulo Dybala (6,86) che non entra nel tabellino, ma, fa quello che vuole con il pallone tra i piedi: "Non entra nei gol, ma è decisivo a modo suo, facendo ammonire quattro giocatori del Como e qualche parente alla lontana di Fabregas. Il migliore, ancora una volta. Stella cometa" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.36

Celik 6.57

Mancini 5.21

Ndicka 5.93

Soulé 5.79

Koné 5.36

Paredes 6.07

Angelino 6.14

Dybala 6.86

Pellegrini 5.29

Shomurodov 5.07

El Shaarawy 6.21

Dovbyk 7.0

Cristante 6.71

Saelemaekers 6.93

Rensch 6.79

Ranieri 6.86

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 6,5

Mancini 4,5

Ndicka 6

Soulé 6

Koné 5

Paredes 6

Angelino 6

Dybala 7

Pellegrini 5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 7

Cristante 7

Saelemaekers 7

Rensch 6,5

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 7

Mancini 6

Ndicka 6

Soulé 5,5

Koné 5

Paredes 6

Angelino 6

Dybala 7

Pellegrini 5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6

Dovbyk 7

Cristante 6,5

Saelemaekers 7

Rensch 7

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Celik 6,5

Mancini 5

Ndicka 6,5

Soulé 5,5

Koné 5,5

Paredes 6

Angelino 6

Dybala 7

Pellegrini 5,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6

Dovbyk 7

Cristante 7

Saelemaekers 6,5

Rensch 7

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 7

Mancini 5

Ndicka 5,5

Soulé 5,5

Koné 5

Paredes 6

Angelino 6,5

Dybala 7

Pellegrini 5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 7

Cristante 7

Saelemaekers 7

Rensch 7

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 5

Ndicka 5,5

Soulé 5,5

Koné 5,5

Paredes 6

Angelino 6,5

Dybala 6,5

Pellegrini 5,5

Shomurodov 5

El Shaarawy 6

Dovbyk 7

Cristante 6,5

Saelemaekers 7

Rensch 6,5

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 7

Mancini 5

Ndicka 5,5

Soulé 6

Koné 5,5

Paredes 6

Angelino 6

Dybala 6,5

Pellegrini 5

Shomurodov 5,5

El Shaarawy 6

Dovbyk 7

Cristante 6,5

Saelemaekers 7

Rensch 6,5

Ranieri 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Soulé 6,5

Koné 6

Paredes 6,5

Angelino 6

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov 5

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 7

Cristante 6,5

Saelemaekers 7

Rensch 7

Ranieri 7,5