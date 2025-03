I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "chirurgico", Mancini "attento e ruvido", Pellegrini "una lampadina che va a intermittenza"

La Roma porta a casa la settima vittoria consecutiva (1-0 a Lecce) e resta agganciata al treno Champions, pur soffrendo e sprecando molto sotto porta. Migliore in campo per i quotidiani è ancora Artem Dovbyk (6.93), che decide la partita con un gol "importantissimo" dopo una partita difficile: "dopo il letargo il bomber ucraino si sveglia" (Il Corriere dello Sport), mentre per altri è "chirurgico nel completare la bella azione personale bucando il portiere" (Il Tempo).

Bene la difesa, con Mancini (6.79) definito "attento e ruvido" (Il Tempo) e "insuperabile" (Il Corriere dello Sport), supportato da un Hummels (6.29) che "usa l'esperienza e il fisico" (Il Corriere dello Sport) e un Ndicka (6.29) "sempre poco appariscente, ma una garanzia" (Il Tempo). Solidità anche da Svilar (6.50), sempre attento, che "la pagnotta se la guadagna sempre" (Il Messaggero). Pesano però gli errori sotto porta, soprattutto quelli "clamorosi" (Il Tempo) di Koné (5.14) e Angeliño (5.21), che si divorano occasioni a porta quasi sguarnita. Rimandati anche Saelemaekers (5.43), "meno brillante" (Il Messaggero) e troppo nervoso, e Pellegrini (5.43), paragonato a una "lampadina che va a intermittenza" (Il Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.50

Mancini 6.79

Hummels 6.29

Ndicka 6.29

Saelemaekers 5.43

Cristante 6.57

Koné 5.14

Angeliño 5.21

Soulé 5.93

Pellegrini 5.43

Dovbyk 6.93

Shomurodov 5.86

Baldanzi 6.14

El Sharaawy SV

Pisilli SV

Ranieri 6.79

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Cristante 7

Koné 6

Angeliño 5,5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Dovbyk 6,5

Shomurodov 5,5

Baldanzi 6

El Sharaawy SV

Pisilli SV

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 7

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5

Cristante 7

Koné 6

Angeliño 5,5

Soulé 6

Pellegrini 5

Dovbyk 7

Shomurodov 6

Baldanzi 6

El Sharaawy SV

Pisilli SV

Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6

Ndicka 6

Saelemaekers 5,5

Cristante 6,5

Koné 5

Angeliño 5,5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Dovbyk 7

Shomurodov 6

Baldanzi 6

El Sharaawy SV

Pisilli SV

Ranieri 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 7

Hummels 6

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5

Cristante 6

Koné 4

Angeliño 4,5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Dovbyk 7

Shomurodov 6

Baldanzi 6,5

El Sharaawy SV

Pisilli SV

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6

Saelemaekers 6

Cristante 6

Koné 5

Angeliño 5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Dovbyk 7

Shomurodov 6,5

Baldanzi 6,5

El Shaarawy SV

Pisilli SV

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Cristante 6,5

Koné 5

Angeliño 5

Soulé 5,5

Pellegrini 5,5

Dovbyk 7

Shomurodov 5,5

Baldanzi 6

El Shaarawy SV

Pisilli SV

Ranieri 7

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 7,5

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 5,5

Cristante 7

Koné 5

Angeliño 5,5

Soulé 6

Pellegrini 5,5

Dovbyk 7

Shomurodov 5,5

Baldanzi 6

El Shaarawy s.v.

Pisilli s.v.

Ranieri 7