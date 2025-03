I dubbi di D'Aversa: l'Empoli è decimato

Giorni di intenso lavoro per l'Empoli che spera di svuotare l'infermeria in vista del match contro la Roma. La situazione infortunati è critica, anche se D'Aversa ormai si è abituato. Gli azzurri faranno di tutto per inseguire la salvezza e la corsa è ancora apertissima a undici giornate dal termine. [...]

La lista di giocatori non in grado di scendere in campo è lunghissima, con Ismajli e Fazzini i più vicini al rientro anche se domenica difficilmente giocheranno. In forte dubbio Maleh, mentre, niente da fare per Anjorin e Viti. Stagione tribolatissima per Zurkowski, ancora out, e mancherà anche l'ex Solbakken. Non vanno poi dimenticati Ebuehi, Sazonov, Haas e Pellegri. In totale sono undici, poco ci manca al record. [...]

La formazione anti Roma sarà quindi quella simile schierata contro il Genoa. Il giovane Marianucci al centro della difesa e Cacace avanzato di fianco ad Esposito. Corsa a tre, invece, per il ruolo di portiere. Favorito Silvestri su Vasquez ma attenzione a Seghetti che potrebbe bruciare la concorrenza.

(corsport)