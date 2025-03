I cambi di Ranieri ribaltano il Como: l'Europa è più vicina

I cambi di Claudio Ranieri tolgono la Roma dalla poltrona del dentista Fabregas. I giallorossi ribaltano una partita di sofferenza in un quarto d'ora: prima Saelemaekers trova il pareggio, poi Dovbyk completa la rimonta. [...] Tre punti per tornare prepotentemente in lotta per un piazzamento europeo e rivincita contro il Como, attualmente ultima squadra a battere la Roma. [...] I lariani avevano trovato il vantaggio con Da Cunha al 44', gol che poteva tagliare le gambe ai calciatori giallorossi. Nella ripresa, però, Claudio Ranieri capisce il momento e fa dei cambi che risultano essere tutti quanti decisivi. Dopo la rete di Dovbyk, però, il Como non si arrende e nel finale arriva anche a colpire un palo con Vojvoda. Ora, però, c'è da pensare a giovedì e all'Europa League contro l'Athletic Bilbao. [...]

(corsera)