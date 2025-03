Hummels punge, l'addio è vicino

È bastato un post pubblicato su Instagram ad alimentare nuovi dubbi nella Roma: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a..." ha scritto Mats Hummels indicando ovviamente se stesso. Il riferimento del tedesco va alle parole di Ranieri dette prima della trasferta contro il Venezia. L'allenatore della Roma concesse dei giorni di riposo a lui e a Paredes, che però non ha mai realmente perso il posto in squadra. [...]

Sui social spesso Hummels si diverte pubblicando le foto dei suoi momenti romani, ma molti tifosi non hanno gradito questo post a poche ore dalla sfida decisiva contro l'Athletic Bilbao. [...] A fine anno non ci sarà un rinnovo con la Roma per scelta di entrambe le parti. Ieri, per la verità, Hummels ha pubblicato un altro post, stavolta a Trigoria e insieme ai suoi compagni, per celebrare la squadra che aveva vinto la partitella in allenamento. Difficile comunque che Ranieri scelga di schierare il tedesco contro gli spagnoli, più probabili una sua presenza ad Empoli vista la squalifica di Mancini. [...]

(corsport)