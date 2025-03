Hummels prova a riconquistare Ranieri: ma adesso ha davanti anche Nelsson

Sabato a Lecce, al "Via del Mare", la prima delle nove finali della Roma per cercare di ritornare in Champions. Ranieri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi. Soprattutto in difesa. [...] Mancini e Ndicka ci saranno. [...] Il ballottaggio è tra Hummels e Nelsson. Il tedesco vuole riscattare l'errore di Bilbao definito da lui stesso il "peggiore della carriera". Il futuro appare lontano dalla Capitale e le possibilità per un eventuale rinnovo si complicano sempre di più. [...]

E la Roma è già a caccia di un sostituto. Piace Balerdi del Marsiglia, ma il club spara alto e ha provocato i giallorossi: "Con 20 milioni possono prendere un mignolo". Occhi anche su Banks (già chiamato da Ranieri) e Solet. Poi? Marmol, obiettivo già in gennaio. Mats, però, deve prima mantenere la promessa fatta a Londra: "Con la Roma sarà un lieto fine". [...] Spera di guidare la difesa sabato sera, ma lo strano ballottaggio con Nelsson è aperto. Il centrale danese (convocato in extremis dalla sua nazionale) ha giocato solamente una gara dal 1': ad Empoli vicino al tedesco. [...] Contro il Cagliari Ranieri nel secondo tempo ha utilizzato la difesa a 4. Il 4-2-3-1 è il modulo migliore per valorizzare Soulé (alto a destra) e Saelemaekers dall'altra parte. [...]

(Il Messaggero)