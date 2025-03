Hummels non è un caso ma gioca Celik. Cristante per Paredes, Rensch spera

È una notte speciale quella che attende la Roma. La squadra è pronta e l’Olimpico è sold out. Oltre 60mila spettatori e tante bandiere giallorosse che verranno sventolate al momento dell’inno. Una scenografia da brividi per cercare di intimorire l’Athletic. (...) Va verso un’altra panchina Mats Hummels, ma Claudio spegne le polemiche: “Vado d’amore e d’accordo con tutti. È un ragazzo tedesco che va a vedere Roma che è la cosa più bella del mondo“. Poi ci ha pensato il centrale tedesco – con una storia su Instagram – a chiarire la situazione: “Ogni volta che pubblico una mia foto a Roma, la gente mi scrive ‘Vacanza a Roma’. Per questo ho scherzato nel mio ultimo post (scrivendo l’Oscar per la vacanza più lunga va a, ndc). Pazzesco che qualcuno pensi sia una critica a Ranieri, che io rispetto molto”. Tutto risolto, almeno sembra. Ma davanti a Svilar il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Celik, Mancini e Ndicka. Zeki ha recuperato dal problema all’adduttore, ieri si è allenato con il resto del gruppo. (...) Al posto dello squalificato Paredes è pronto Cristante vicino a Koné. (...) Scalpitano anche Rensch ed El Shaarawy. Con uno di loro due il belga potrebbe finire sulla trequarti al fianco di Dybala, ma difficile che Ranieri voglia stravolgere così tanto la squadra.

(Il Messaggero)